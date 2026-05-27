【電動ガンエボルト FPR MK 4【RSモデル】】 5月27日 発売 メーカー：東京マルイ メーカー希望小売価格：132,000円 装弾数：81発 推奨バッテリー：MS・Li-Poバッテリー［スティックタイプ］ 種別：アサルトライフル 東京マルイは2026年5月27日、電動ガンの新シリーズ「EVOLT（エ