津山市役所 岡山県津山市は26日、市の広報紙の配送を委託している事業者の担当者が、配送先の住所などが記載された名簿を紛失したと発表しました。現時点で紛失による被害は確認されていません。 津山市によりますと5月19日、広報紙の配送を委託している「津山シルバー人材センター」の担当者が、担当地区の配送を終えて名簿を確認したところ、保管する名簿2枚のうち1枚が見当たらなかったということです。名簿