プロゴルファーの金田久美子（36＝スタンレー電気）が26日、自身のインスタグラムを更新。超大物とのツーショットを披露した。「浜田さんに会えるといつも元気もらえます。会う度ほんと優しいなぁって思います」とつづり、「ダウンタウン」浜田雅功とのツーショットを公開した。「昔からお世話してくれてる寿一さんといないいないばぁの星野さんも収録もご飯も楽しかったありがとうございました」と記した。「びんさ