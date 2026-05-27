「ミスマガジン2022」でミスヤングマガジンを受賞した人気グラビアアイドルの麻倉瑞季が25日、自身のXを更新し、チャイナ服を着たオフショットを投稿した。【写真】Iカップ丸見え！チャイナ服姿の麻倉瑞季定期的にコスプレ衣装などを投稿しているが、今回は「もしも私がASMR出すならどんなのがいい？」とファンに質問。投稿した写真では、太ももや胸元が丸見えの超ミニ丈チャイナ服姿を見ることができる。■麻倉瑞季プロフィー