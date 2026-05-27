シブがき隊として人気を集めたタレントの“ふっくん”こと布川敏和（60）が25日、自身のインスタグラムを更新。元妻でタレント・つちやかおり（61）ら家族が集結した、孫たちの誕生日パーティーの様子を公開し、反響を呼んでいる。【動画】「豪華なパーティー」孫にデレデレおじいちゃんな布川敏和、元妻・つちやかおりと祝う“孫3人”の誕生日会布川は「お孫チャンお誕生日Party」とテロップを添えた動画を投稿。「ゆい＆ゆう