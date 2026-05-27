ごみ清掃員としても働くお笑いコンビ「マシンガンズ」の滝沢秀一（49）が27日、自身のX（旧ツイッター）を更新。ごみをめぐり「回収されるまで、どうなるかわからないので」と注意喚起した。【今日のごみトリビア】として「変な破られ方をしているごみを僕は何度も見たことがあります」と、ごみをあさっている人がいる可能性を指摘。そのうえで「僕はごみ清掃を始めてすぐにシュレッダーを買いました！」と明かし、「ごみを