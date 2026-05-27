中東情勢の影響がお中元商戦にも広がっています。原油高の影響で日用品にも値上げの波が広がることが懸念されるなか、そごう横浜店では、洗剤やトイレットペーパーなど日用品の品揃えをアピールしています。さらに自分向け需要の広がりに対応した商品もそろえました。また猛暑を見据えた商品も充実させます。一方、日本橋高島屋は、ピザやビールサーバーなど、サッカーのワールドカップによる“巣ごもり需要”に備えます。また猛暑