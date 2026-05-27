兵庫県たつの市の住宅で親子2人が殺害された事件で、指名手配されている男の所持金はわずかとみられ、近場に潜伏している可能性があることがわかりました。兵庫県たつの市の住宅で、母親の田中澄恵さんと娘の千尋さんが殺害された事件では、警察は住所・職業不詳の大山賢二容疑者を、千尋さんに対する殺人の疑いで全国に指名手配しています。大山容疑者は事件発覚前の今月16日に高砂市内で警察に話を聞かれた際、所持金が550円ほど