タレントの王林（28）が、26日放送の日本テレビ系バラエティー『踊る!さんま御殿!!』（後8：00）に出演。自宅で裸で生活しており、まさかの人と遭遇したことを明かした。【写真】「たまりません」胸元あらわ＆ミニスカで美脚を披露した王林番組では「住まいのトラブル解消SP」と題して出演者がトークを展開した。王林は東京に自宅マンションを借りて住んでいることを明かした。窓が大きいのがこだわりで「どこに行っても丸見え