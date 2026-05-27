◇ナ・リーグドジャース―ロッキーズ（2026年5月26日ロサンゼルス）ドジャースは26日（日本時間27日）、本拠地でロッキーズと対戦。打撃不振だったムーキー・ベッツ内野手（33）が初回に先制の5号2ランを放った。ベッツは今月11日（同12日）に右腹斜筋の張りから復帰したが、以降はここまで12試合で打率・157と本調子とはほど遠い状態だった。この試合でロバーツ監督はベッツを今季初めて「4番」に起用。打順を“降格