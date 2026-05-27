堤真一、山田裕貴、有村架純出演のＴＢＳドラマ「ＧＩＦＴ」第７話が２４日に放送された。伍鉄（堤真一）が、息子・昊（玉森裕太）とどう接したら良いか戸惑う中、元妻・広江（山口智子）がいきなり一緒に住むことを提案。一方でキャプテン・立川（細田善彦）は、妻や娘２人の姿を見て家庭の中で孤独を感じて…。キャプテン立川の娘・立川咲役で、吉田帆乃華（１１）が登場した。櫻井翔のドラマ「占拠」シリーズでは武蔵三