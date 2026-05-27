再審＝刑事裁判のやり直しの制度を見直す法案が、衆議院の委員会で実質審議に入りました。刑事訴訟法の改正案を審議する法務委員会は午前9時から始まり、冤罪被害者の袴田巌さんの姉・ひで子さんも傍聴に訪れました。改正案は、自民党の審査で、検察の異議申し立て＝「抗告」を原則禁止とするなど当初の政府案を修正したものですが、委員会での質疑で自民党の稲田元政調会長は証拠の開示を巡る「目的外使用の禁止」も取り上げまし