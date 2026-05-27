都心部においてマンション価格の高騰が続くなか、限られた土地を最大限に活用し、延床面積を工夫して設計する「狭小戸建」への注目が高まっています。【調査結果】東京23区における狭小戸建の掲載価格推移株式会社LIFULL（東京都千代田区）が運営する不動産・住宅情報サービス『LIFULL HOME'S』がこのほど発表した「狭小戸建」に関する調査によると、同サービスに掲載された首都圏（東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県）における「