パズルといえばコツコツとピースを組み合わせて完成を目指すもの。しかし今SNSではその常識を根底から覆すパズルが大きな注目を集めている。【写真】「パズルができん！」思い切りひっくり返す快感Xで話題となっているのは八羽さん（@aoiwa_88）が開発したイライラしたらすぐひっくり返せるパズル「ちゃぶ台パズル」だ。ちゃぶ台の天板をパズルで埋めていく仕組みで、その名の通り、制作の途中で嫌になったら、昭和のドラマさなが