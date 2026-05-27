俳優の上白石萌歌さんは5月25日、自身のInstagramを更新。美人アーティストのスリーショットを公開し、反響を呼んでいます。【写真】上白石萌歌＆幾田りら＆詩羽のスリーショット「なんて素敵なスリーショット」上白石さんは「あらためて幾田りらさんのライブツアー”Laugh “韓国公演にお招きいただき、詩羽とふたりで駆けつけました！」とつづり、2枚の写真を投稿。YOASOBIのボーカル・ikuraとしても活躍するシンガーソング