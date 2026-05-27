予想外のトラブルが起きたとき、つい「どうしよう…」と頭を抱えてしまうことは誰しも1度は経験しているでしょう。B.B軍曹さんが投稿した作品『夫が議論負けしない理由』は、そんな“ピンチとの向き合い方”を描いた作品として注目を集めています。【漫画】『夫が議論負けしない理由』（全編を読む）それは、とある日に夫婦で会話していた時のことです。予想外の出来事に頭を悩ませていた作者は、ふと夫に「ピンチの時はどう考える