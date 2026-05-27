そもそも社債とは？銀行預金の金利が上昇しているとはいえ、まだ物足りないと感じる人も多いかもしれません。そんななか、比較的高い利回りを期待できる金融商品として注目されているのが社債です。社債とは、企業がお金を借りるために発行する債券のことです。投資家は企業にお金を貸し、その見返りとして利息を受け取ります。満期まで保有すれば、原則として額面金額が戻ってくる仕組みです。社債の魅力は、預金や国債より高い利