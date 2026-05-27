ドアやバンパーがない！ 「デリカD：5」の分解モデルに注目2026年5月27日、パシフィコ横浜（神奈川県横浜市）にて「人とくるまのテクノロジー展2026 YOKOHAMA」が開幕しました。同展は、国内外の自動車メーカー、部品サプライヤー、素材・化学メーカー、IT・ソフトウェア企業など500社以上が集まり、最新技術や製品を紹介する自動車技術展です。三菱は、「三菱自動車の走りを支える Super All Wheel Control」というテーマを掲