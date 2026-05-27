ロボット工学の世界的権威であり、2025年大阪・関西万博ではシグネチャーパビリオン「いのちの未来」を通じて1,000年後の未来を問うた石黒 浩が考えるのは、アンドロイドへの継承を通じて、有機物から再び無機物へと回帰していく人類の進化だ。