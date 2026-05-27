日韓ユニット 夜と私のことが、7thシングル「パラノイア」を本日5月27日にリリース。また、あわせてMVも公開となった。 （関連：【映像あり】夜と私のこと、イラストレーター 生活が手掛けた「パラノイア」MV） 夜と私のことは、秋田在住のシンガー sheimiと、韓国出身のプロデューサー K4njiによるユニットだ。 本楽曲は、愛と不安が交錯する内面を、sheimiの唯一無二の感性で日本