所得減税と給付を組み合わせる「給付付き税額控除」の制度設計を進める超党派の「社会保障国民会議」の実務者会議が27日午後開かれ、初めてイメージ案が示されます。27日、与野党に提示されるイメージ案は、所得が少ない現役世代に焦点が当てられ、所得などに応じて給付額をきめ細かく変えることが柱となっています。イメージ案には、「中低所得の現役勤労者に着目」としたうえで、「所得に応じて、より一層手取りが増えるようにす