ゴンチャが、この春に摘まれた新茶を使用した期間限定メニュー「一番摘み抹茶」を、6月4日から発売する。今年も静岡の老舗製茶会社・丸七製茶の厳選茶葉を100％使用し、新茶ならではの香りと甘みを生かした抹茶ドリンクを展開する。今回は新作として、あずきときなこを組み合わせたジェラッティーも加わる。【画像】底にあずきたっぷり…『あずき＆きなこ ジェラッティー』年に1度の新茶シーズンに合わせて登場する「一番摘み