1歳になる子どもの遊びが難易度高すぎて、困惑してしまう犬の様子が、SNSで話題となっている。【映像】困惑してしまう様子（実際の映像）サモエドのこはくちゃん（4歳）と1歳になる飼い主の息子は、姉と弟のような関係だ。この日は弟くんが「取ってこい」遊びを始めた。綿のような物を何度も投げますが、綿はこはくちゃんの目の前に…。 何度やっても目と鼻の先に落ちる様子にこはくちゃんは「どうしたらいいの…?」と身動きが