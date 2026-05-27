KFCが人気オープンワールドRPG『原神』とのコラボレーション第2弾を実施する。6月10日から30日まで、ネットオーダー限定で「原神コラボパック」を販売。人気キャラクターのアルハイゼンとカーヴェをデザインした限定BOXに加え、ゲーム内アイテムやオリジナルグッズなどを用意し、ゲームファンの注目を集めそうだ。【画像】これは絶対ほしい…ゲーム内で使えるアイテムコードも！コラボパック一覧今回のコラボでは、「原神コラ