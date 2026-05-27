国民民主党の古川国会対策委員長は27日の記者会見で、政府が中東情勢を受けて提出する予定の今年度補正予算案について、審議時間が党としての賛否にも影響するとの認識を示した。政府は、長期化する中東情勢を受けた今後のエネルギー価格の高騰などに備え、総額3兆円を超える規模の今年度補正予算案を来週にも国会に提出する予定だ。古川氏は会見の中で補正予算案について、「内容も電気代・ガス代の補助など私たちが求めていたも