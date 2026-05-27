【ワシントン＝中根圭一】米航空宇宙局（ＮＡＳＡ）は２６日、水資源があるとされる月の南極で、２０３２年までに宇宙飛行士が滞在できる基地を整備するなどとする計画を発表した。ロケット燃料や飲料に活用できる水を獲得する拠点を設け、中国との月面開発競争で優位に立つ狙いがある。月面基地の建設は「ムーンベース計画」と名付けられた。２８年までの有人月面着陸を目指す「アルテミス計画」と並行して進められる。月面