ラリージャパンを目前に控え、日本人ドライバー・勝田貴元の驚愕シーンに再び注目。【映像】窓ガラス全損も激走する驚愕の光景（実際の様子）25日に放送された「ABEMAモータースポーツ完全ガイド2026」で取り上げられたのは2025年のサウジアラビア大会での一コマ。勝田が駆るGRヤリスのフロントガラスが全損するという大アクシデントに見舞われながらも、リタイアすることなく平然とステージをスタート。激しい砂埃が車内へ直