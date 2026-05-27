◇ア・リーグホワイトソックス―ツインズ（2026年5月26日シカゴ）ホワイトソックスの西田陸浮外野手（25）が連日の「レーザービーム」でチームのピンチを救った。2―2の延長10回。タイブレークでスタートの2死二塁。アルシアが放った右前打にチャージをかけノーミスで補強すると、強肩を生かしたレーザービームで本塁にワンバウンド送球。二塁走者を完璧なタイミングでアウトにした。メジャー初昇格の前日も右翼で「レ