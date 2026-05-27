鹿児島県では朝から局地的に激しい雨が降っていて、線状降水帯が発生するおそれがあります。また、さきほど台風6号も発生し、列島に近づく恐れもあり、今後の影響に注意が必要です。午前7時半ごろの鹿児島市内の映像では、足元に激しく雨が打ちつけています。前線の影響で鹿児島県内では非常に激しい雨となり、1時間に南大隅町で73.0ミリを観測しました。52.0ミリの雨が降った鹿児島市喜入前之浜町の国道では、雨の影響もあるとみ