栃木県上三川町の強盗殺人事件で、指示役とみられる夫婦より上の立場で事件に関与したとされる40代の男の逮捕状を警察が取得したことがわかりました。【映像】栃木強盗殺人 “夫婦より上の立場”40代男に逮捕状竹前海斗容疑者（28）と妻の美結容疑者（25）は14日、16歳の少年4人らと共謀して、上三川町の住宅に押し入り、富山英子さん（69）を殺害した疑いがもたれています。捜査関係者によりますと、警察は26日、夫婦より上