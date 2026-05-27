今年４月に第１子を出産した、元フジテレビアナウンサーでモデルの久慈暁子（３１）が、２７日までに自身のインスタグラムを更新。夫でプロバスケットボール・千葉ジェッツに所属する渡邊雄太と結婚４周年を迎えたことを報告した。久慈は「４ｔｈｗｅｄｄｉｎｇａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ」とつづってツーショットの写真を投稿。デコルテや肩がシースルーの黒いドレスを着用し、渡邊も黒のシャツを着て笑顔で写真に収まって