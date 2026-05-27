米スポーツ専門局「ＥＳＰＮ」の人気ポッドキャスト番組「ＢＢＴＮ」に出演した、パドレスのラジオ中継で解説を務める元大リーガーのトニー•グウィン•ジュニア氏が２６日（日本時間２７日）に天敵のドジャースの大谷翔平投手（３１）を大絶賛した。番組司会のバスター•オルニー氏から「ショウヘイ・オオタニがやっていることを野球をやっていた立場からどう見ている？」と問われると「まずジェラシーを感じ