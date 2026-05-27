ロッキーズの菅野智之投手（３６）は２６日（日本時間２７日）に敵地ロザンゼルスでのドジャースとの試合前に囲み取材に応じた。翌２７日（同２８日）は中４日でドジャー・スタジムの先発マウンドに上がり、大谷翔平投手（３１）と投げ合うことが発表された。大谷と投げ合うのは初だ。「（知ったの）ついさっきです。楽しみですし出来ることなら勝ちたい」と力を込めた。日本では早くも盛り上がっているが「（日本にとての意味