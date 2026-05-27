街でよく見かける電動アシスト自転車。さまざまなモデルがある中で、街乗りの相棒にするならデザイン性と乗り心地にこだわりたいと思っている人も多いはず。ヤマハ発動機の新型モデル「PAS CRAIG ALLEY(パス クレイグ アリー)」はそんな希望に応えてくれるスペックなのだそう。実際に試乗し、その特徴や乗り心地などをレポートします。「PAS CRAIG ALLEY」(カラー：メルティグラファイト)メーカー希望小売価格 138,000円ヤマハ発動