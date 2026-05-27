ウクライナ侵攻以降、西側諸国との断絶を深めるロシア。経済制裁や国際的孤立によって「ロシア衰退論」も広がるが、元外交官の山中俊之氏は、ロシアが簡単に崩れることはないと指摘する。中国との関係強化、北極圏開発、宇宙・軍事技術、資源――。ロシアは今後、どのような国家像を目指すのか。山中氏の著書『世界のエリートが学んでいる教養としての超現代史』(SB新書)から、一部を抜粋して紹介する。○西側と断絶するロシアの活