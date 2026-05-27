【新シーズン「新たな歩み」】 6月2日10時～ 開始予定 ナイアンティックとポケモンは、Android/iOS用位置情報ゲーム「Pokemon GO（ポケモンGO）」において、新シーズン「新たな歩み」を6月2日10時より開始する。 現実世界で春、夏、秋、冬と季節が移り変わるのに連動して、「ポケモン GO」の中でも3カ月ごとにシーズンが移り変わっていく。「シーズン」