ドジャースの有望株がまさかの悲劇に見舞われた。球団傘下のタルサドリラーズに在籍するケンドール・ジョージ外野手（２１）が、２Ａの試合中にバットを回収する犬「バットドッグ」をよけて負傷したという。２６日（日本時間２７日）に米メディア「エッセンシャリー・スポーツ」などが報じたところによると、二塁走者だったジョージは味方の右前打でスライディングすることなく本塁に生還。そのままホームベースを駆け抜けた直