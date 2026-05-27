◆第９３回日本ダービー・Ｇ１（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）追い切り＝５月２７日、栗東トレセンダービートライアル・プリンシパルＳ勝ち馬のメイショウハチコウ（牡３歳、栗東・牧浦充徳厩舎、父ロジャーバローズ）は栗東・坂路で追い切り、５６秒４―１２秒８をマークした。長距離輸送があり、軽めも予定通りだ。牧浦調教師は「（前走後は）在厩で調整。ダメージもなく、状態も一段上がっています」と好感触