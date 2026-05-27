【モデルプレス＝2026/05/27】子役・池村碧彩が2026年5月26日、自身の公式Instagramを更新。TBS系「フェイクマミー」（2025年）にて共演していた女優・波瑠との2ショットを公開し、反響を呼んでいる。【写真】「ずっと見てられる」波瑠「フェイクマミー」子役と笑顔で密着◆池村碧彩、波瑠との密着ショット公開池村は、同ドラマにて日高いろは（池村）のフェイクマミー（ニセママ）・花村薫役を演じていた波瑠との2ショットを公開