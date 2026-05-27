体幹を鍛える最強の呼吸法「ドローイン」のメリットとは 体幹を鍛える最強の呼吸法ドローイン やればやるほど効果UP 筋肉がぐんと強くなる スポーツのトレーニングをはじめ、運動療法の一環としても取り入れられているのが、呼吸をしながらお腹を凹ませるエクササイズ「ドローイン」です。 58ページでも紹介したように、腹式呼吸の要領でお腹をふくらませたりしながら呼吸すること