グラビアクイーン沢口愛華の表紙＆巻頭10P！初写真集発売・天野ちよ、天木じゅん、百田彩夏、愛染のえる、星野琴、僕が見たかった青空・八木仁愛掲載の『FLASH』は5月26日(火)発売 グラビアクイーン沢口愛華が『FLASH』で見せつけた貫禄の美 「令和のグラビアクイーン」として不動の地位を築いた沢口愛華が、5月26日発売の『FLASH』で表紙と巻頭グラビアを飾った。 沢口愛華(C)光文社/週