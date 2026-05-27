農業インターンシップの様子(香川･土庄町) 26日 就農希望者を増やそうと、香川県の小豆島で農業のインターンシップが行われています。 参加したのは、農業に興味があり、全国から応募した大学生ら8人です。25日は、土庄町の農家とSNSを使った情報発信について意見を交換しました。 26日、本格的に農作業の体験が始まりました。 かんきつ類を栽培する文次郎農園では、肥料をまく作業などを体験し