火山から読み取るハワイという島の壮大な地球の営みとは ホットスポットの火山とはどんなものか？ プレートテクトニクスは、地球内部の熱を宇宙空間に逃がす熱対流の一種です。同じく地球を冷やす熱対流のメカニズムとして、マントルプルームがあります。高温のマントルプルームは、地球中心核とマントルの境界付近から、１億年ほどの時間をかけながらゆっくりと地表付近に上昇してきます。こうした高温のマ