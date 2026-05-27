高松西警察署 他人名義のキャッシュカードを使って高松市のATMなどで現金を引き出して盗んだ疑いで、陸上自衛官の男が26日、逮捕されました。 窃盗の疑いで逮捕されたのは、陸上自衛隊善通寺駐屯地に勤務する男（41）です。 警察によりますと、男は4月10日～16日ごろまでの間、不正に入手した他人名義のキャッシュカードを使って高松市内のATMなどで3回、合わせて21万5000円を引き出して盗んだ疑いが