インフレ率は7－9月期に4.3％でピークに達し、2027年半ばには目標である2％に戻る 現在、コアインフレ率、賃金上昇率、中長期的なインフレ期待は、インフレ率が中期的に目標の中間値である2%に戻るという見通しと整合的 不必要な経済変動を回避しつつ、コスト上昇が中期的にインフレ率の上昇につながらないよう引き続き注力。 総合的に判断すると、政策金利（OCR）は2月の金融政策声明で想定されていたよりも早く、