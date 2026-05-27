中東における紛争の継続は、経済活動を弱体化させ、短期的なインフレ率を上昇させている。 不必要な経済変動を回避しつつ、コスト上昇が中期的にインフレ率の上昇につながらないよう引き続き注力。 長期にわたる低成長と高失業率は、中期的なインフレ効果を抑制すると予想される。 インフレに関してはリスクバランスが上振れ、成長に関しては下振れに傾いていると判断する。 貿易相手国のインフレ率が上昇 紛争前、ニュӦ