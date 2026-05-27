OCRの最初の引き上げ時期については、メンバー間で意見が分かれた 3名の委員（アンナ・ブレマン、カレン・シルク、ポール・コンウェイ）は、今回の会合で政策金利を2.25％に据え置くことが適切であると判断 3名の委員（カール・ハンセン、ヘイリー・ゴーレイ、プラサンナ・ガイ）は、今回の会合で政策金利を25ベーシスポイント引き上げ、2.5%とすることを希望