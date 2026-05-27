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アジア株韓国SKハイニックス時価総額1兆ドル突破サムスン電子はスト回避 東京時間11:20現在 香港ハンセン指数 25493.32（-106.13-0.41%） 中国上海総合指数 4138.80（-6.57-0.16%） 台湾加権指数 44411.05（+885.68+2.03%） 韓国総合株価指数 8404.01（+356.50+4.43%） 豪ＡＳＸ２００指数 8657.70（-0.150.00%） アジア株は高安まちまち。 ホルムズ海峡周辺での衝突により米イ