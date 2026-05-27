元フジテレビアナウンサーでタレントの久慈暁子（31）が26日、自身のインスタグラムを更新。夫でバスケットボール男子日本代表の渡辺雄太（31）との4度目の結婚記念日を報告した。「4th wedding anniversary」と記し、渡辺との記念のディナーと思われるツーショットを公開した。先月13日に第1子を出産したばかりの久慈。ミルクなどの写真も披露した。この投稿に、ファンからは「素敵な夫妻で本当に素敵」「素敵なご夫婦」