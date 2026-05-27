お笑いタレントの横澤夏子(35)が26日深夜放送のテレビ朝日「夫が寝たあとに」（火曜深夜0・15）に出演。夫あるあるについて語った。この日は母の「リアルな日常を覗き見」と題して、実際にプライベートで出た買い物のレシートを持参。横澤は「私が仕事に行ってる時に夫がワンオペでスーパー行って、お昼ご飯買ってきて子どもたちと食べた」レシートを紹介した。レシートには中華惣菜や子ども用とみられるお菓子などがたくさ